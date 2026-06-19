Sutra protest u Novom Sadu, štandovi u Kampusu i kod Limanske, bajkeri dolaze organizovano

Studenti u blokadi u Novom Sadu objavili su da će sutra od 14.30 u Kampusu i na Limanskoj pijaci biti postavljeni štandovi, dok će se glavna bina nalaziti na raskrsnici Fruškogorske i Bulevara cara Lazara na, takozvanom, turbo kružnom toku, gde program skupa počinje u 17.30. Vozači motora, koji prethodnih godinu i po dana podržavaju studente u blokadi, kreću organizovano sutra 14.30 od Tržnog centra Zmaj u Beogradu, ka Mišeluku, odakle će se zajedno sa novosadskim bajkerima uputiti ka glavnoj tački

Novosadski studenti objavili su danas na svojim društvenim mrežama uputstva za one koji će sutra prisustvovati skupu i apelovali da ponesu sa sobom vodu, nešto slatko i redovnu terapiju. Ukazali su i na to da, ukoliko nekome pozli zbog visokih temperatura, treba ostati smiren i potražiti pomoć. „Nađite prvog redara, oni će obevestiti ekipu hitne pomoći. Nemojte polivati osobu vodom. Obezbedite dovoljno prostora radi suzbijanja panike i kako bi ekipa prve pomoći