Zaštita izbeglica nije pitanje dobre volje, već obaveza prema međunarodnom pravu, Ustavu i principima ljudskog dostojanstva

Mašina pre 5 sati  |  Mašina
Zaštita izbeglica nije pitanje dobre volje, već obaveza prema međunarodnom pravu, Ustavu i principima ljudskog dostojanstva

Više od 117,8 miliona ljudi širom sveta je prisilno raseljeno, a milioni ljudi se i dalje vraćaju u razorene zajednice, živeći u neizvesnosti i bez mogućnosti za dostojanstven život, pokazuju podaci Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), saopštio je Beogradski centar za ljudska prava povodom Svetskog dana izbeglica, koji se obeležava sutra, 20. juna. U Srbiji je tokom 2026. godine nastavljen trend veoma malog broja osoba koje borave u prihvatnim i azilnim centrima pod upravom Komesarijata za

„Posebno zabrinjava postojanje paralelnog sistema u kome veliki broj stranih radnika i migranata ostaje nevidljiv za institucije, bez pristupa informacijama o svojim pravima, u neregulisanom boravku, radu na crno i bez efektivnog pristupa zaštiti, često izložen zloupotrebama u vezi sa ugovorima o radu i drugim radnim pravima”, ukazuju iz Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) Ova organizacija podseća na važnost podrške izbeglicama koje su bile primorane da
Otvori na masina.rs

Povezane vesti »

Dačić na svečanoj ceremoniji povodom Dana izbeglica: Srbija jača saradnju sa UNHCR-om

Dačić na svečanoj ceremoniji povodom Dana izbeglica: Srbija jača saradnju sa UNHCR-om

Euronews pre 2 sata
Dačić povodom Svetskog dana izbeglica: MUP pruža značajan doprinos u upravljanju migracionim izazovima

Dačić povodom Svetskog dana izbeglica: MUP pruža značajan doprinos u upravljanju migracionim izazovima

Telegraf pre 2 sata
Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražioca azila i lica bez državljanstva

Dačić: Srbija ostaje pouzdan partner u zaštiti izbeglica, tražioca azila i lica bez državljanstva

Insajder pre 3 sata
Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

Euronews pre 3 sata
Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Kroz Srbiju od 2015. godine prošlo više od milion izbeglica, azil dobila…

Direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila: Kroz Srbiju od 2015. godine prošlo više od milion izbeglica, azil dobila 261 osoba

Insajder pre 5 sati
Tri jubileja, jedna poruka: Pravo na zaštitu spašava živote

Tri jubileja, jedna poruka: Pravo na zaštitu spašava živote

Nedeljnik pre 4 sati
Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

Đurović: Od 2015. godine milion izbeglica prošlo kroz Srbiju, azil dobila 261 osoba

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Beogradski centar za ljudska pravaMIGRANTIizbeglice

Društvo, najnovije vesti »

Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Danas pre 13 minuta
Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Danas pre 43 minuta
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Danas pre 53 minuta
VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

Danas pre 1 sat
Tužilac Miodrag Marković najavio identifikacija četiri grupe lica u vezi sa događajima od 15. marta

Tužilac Miodrag Marković najavio identifikacija četiri grupe lica u vezi sa događajima od 15. marta

Danas pre 1 sat