Zaštita izbeglica nije pitanje dobre volje, već obaveza prema međunarodnom pravu, Ustavu i principima ljudskog dostojanstva

Više od 117,8 miliona ljudi širom sveta je prisilno raseljeno, a milioni ljudi se i dalje vraćaju u razorene zajednice, živeći u neizvesnosti i bez mogućnosti za dostojanstven život, pokazuju podaci Agencije Ujedinjenih nacija za izbeglice (UNHCR), saopštio je Beogradski centar za ljudska prava povodom Svetskog dana izbeglica, koji se obeležava sutra, 20. juna. U Srbiji je tokom 2026. godine nastavljen trend veoma malog broja osoba koje borave u prihvatnim i azilnim centrima pod upravom Komesarijata za

„Posebno zabrinjava postojanje paralelnog sistema u kome veliki broj stranih radnika i migranata ostaje nevidljiv za institucije, bez pristupa informacijama o svojim pravima, u neregulisanom boravku, radu na crno i bez efektivnog pristupa zaštiti, često izložen zloupotrebama u vezi sa ugovorima o radu i drugim radnim pravima”, ukazuju iz Beogradskog centra za ljudska prava (BCLJP) Ova organizacija podseća na važnost podrške izbeglicama koje su bile primorane da