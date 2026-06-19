"Boli me kad vidim šta pišete o meni": Džaka posle Bosne javno isprozivao Švajcarce

Švajcarska je uspela da pobedi Bosnu i Hercegovinu 4:1 (0:0) u meču drugog kola Svetskog prvenstva.

Posle kiksa protiv Katara i remija 1:1 u prvom kolu laknulo je svima u sastavu Švajcarske, pa i Granitu Džaki. Kapiten i lider ovog tima koji je u meču sa Bosnom i Hercegovinom postigao pogodak sa bele tačke u 97. minutu osvrnuo se na brojne kritike upućene njemu i timu prethodnih dana. "Kada treba pohvaliti, ja pohvalim sa svoje strane. Kada je loše, ja kritikujem. Danas smo videli snažnu Švajcarsku. Bili smo jedno telo, i sa loptom i bez nje. Radili smo one