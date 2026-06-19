Dramatičan preokret u Švajcarskoj: Propao istorijski sastanak Amerike i Irana

Mondo pre 2 sata  |  Jovana Radovanović
Dramatičan preokret u Švajcarskoj: Propao istorijski sastanak Amerike i Irana

Prethodno je portparol Bele kuće rekao da je američki potpredsednik Džej Di Vens odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj, koji je bio planiran za danas, kako bi započeo razgovore o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata.

Kako je preneo Akisos, prema navodima administracije, razlog za promenu planova su logistički izazovi, a Vens je na konferenciji za novinare rekao da pregovori još nisu konačno potvrđeni i da bi iranski zvaničnici mogli da imaju poteškoće sa putnim aranžmanima. "Američka delegacija je bila spremna da ode čim se ukaže prva prilika. Ali logistika ovih pregovora nikada nije bila jednostavna ili predvidljiva", navela je Bela kuća i dodala da se očekuje skori početak
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