Jusuf Nurkić objavio snimak i digao Bosance na noge: "To se pamti zauvek"

Reprezentacija Bosne i Hercegovine zabeležila je težak poraz od Švajcarske (4:1), u drugom kolu na Svetskom prvenstvu i ukoliko "zmajevi" žele da prođu dalje, biće im potrebno pravo čudo.

Ipak, nade i dalje ima, što je poručio i NBA as Jusuf Nurkić koji je sa tribina borio svoj nacionalni tim. On je u društvu supruge ispratio meč na stadionu u Kanadi i zabeležio je momenat kada se razglasa začula pesma Halida Bešića "Ljiljani". Nurkić je uz video atmosfere sa trbina objavio i emotivnu poruku... "Ponos nije kada sve ide lako. Ponos je kada se digneš posle pada, kada se boriš i kada si tu gde te retki stignu. Hvala navijačima, prave ste legende,