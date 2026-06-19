Kalkulacije: Bosna može da ispadne sa Mundijala čak i ako pobedi u poslednjem kolu

Mondo pre 2 sata  |  Nikola Lalović
Kalkulacije: Bosna može da ispadne sa Mundijala čak i ako pobedi u poslednjem kolu

Bosna i Hercegovina se držala više od 70 minuta, a onda potonula i izgubila 4:1 od Švajcarske u drugom kolu Svetskog prvenstva.

To znači da posle dva kola ima dva postignuta gola i jedan osvojen bod u dva meča. Do kraja takmičenja ih čeka jedini duel u kome su favoriti, utakmica sa Katarom sledeće srede. Računica za prolaz Bosne i Hercegovine je vrlo, vrlo jasna. Sada nema nikakve kalkulacije, poraz ili remi u meču sa azijskom selekcijom ne znače ništa i mora BIH da pobedi ako se nada prolasku dalje. Ipak postoji čak i scenario u kome ni pobeda protiv Katara ne bi obezbedila prolazak dalje.
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