"Namestila mi zatvor, a slikala mi se kako se slikala": Oglasio se Kristijan nakon što je završio u policiji

Mondo pre 1 sat  |  Jelena Sitarica
"Namestila mi zatvor, a slikala mi se kako se slikala": Oglasio se Kristijan nakon što je završio u policiji

Kristijan Golubović se oglasio nakon što je završio u policiji zbog navodnih pretnji upućenih bivšoj partnerki Kristini Spalević.

Ovim povodom se oglasio i izneo svoju stranu priče. - Ljudi, nećete verovati sad šta mi se desilo, Kristina Spalević, stari cinkaroš još iz Šapca, tako mi je govorio njen bivši dečko da je sarađivala sa policijom i da me namestila u zatvor.Upravo je otišla u policiju i prijavila me za uznemiravanje, to devojka radi kad joj nije po volji u razmeni naših poruka. Imam stotine poruka i intimnog sadržaja i ovakvih i onakvih, samo pre nepunih 20 dana. Tako da znate babe
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