"Ooo looord burn Vučić…": Na mejl VJT stigle pretnje predsedniku

Mondo pre 7 minuta  |  Marija Petrović
"Ooo looord burn Vučić…": Na mejl VJT stigle pretnje predsedniku
Posebno odeljenje za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu dalo je nalog policiji za hitnu identifikaciju i procesuiranje lica koje je danas na email uprave Višeg javnog tužilaštva u Beogradu poslalo više poruka sa pretnjama upućenim predsedniku Republike Srbije, glavnom javnom tužiocu VJT u Beogradu, kao i dvojici vlasnika medija, a povodom današnjeg saopštenja izdatog u vezi sa postojanjem osnova sumnje na simulaciju upotrebe
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

NIN pre 32 minuta
VJT reagovalo na tekst objavljen na portalu Nova.rs o istrazi o “zvučnom topu”

VJT reagovalo na tekst objavljen na portalu Nova.rs o istrazi o “zvučnom topu”

Nova pre 7 minuta
Dačić: Saopštenje VJT ogolilo monstruozan plan, laž o zvučnom topu bila je uvod u građanski rat

Dačić: Saopštenje VJT ogolilo monstruozan plan, laž o zvučnom topu bila je uvod u građanski rat

Glas Zaječara pre 12 minuta
Brnabić, Dačić i Gašić o slučaju "zvučni top": "Unapred planirana kampanja destabilizacije Srbije"

Brnabić, Dačić i Gašić o slučaju "zvučni top": "Unapred planirana kampanja destabilizacije Srbije"

Newsmax Balkans pre 7 minuta
Vučević: Nikakav zvučni top nikada nije upotrebljen, sve maske su pale

Vučević: Nikakav zvučni top nikada nije upotrebljen, sve maske su pale

Euronews pre 27 minuta
Selaković: Najnovija saznanja VJT razotkrivaju pozadinu tzv. studentskog pokreta

Selaković: Najnovija saznanja VJT razotkrivaju pozadinu tzv. studentskog pokreta

RTV pre 1 sat
Na email VJT navodno stigle pretnje Vučiću i Stefanoviću

Na email VJT navodno stigle pretnje Vučiću i Stefanoviću

Nedeljnik pre 47 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Tužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Student za Mašinu: Zvučni top pomenut kao jedna od mogućih pretnji, i to pred protest na Autokomandi, ne pred 15. mart

Student za Mašinu: Zvučni top pomenut kao jedna od mogućih pretnji, i to pred protest na Autokomandi, ne pred 15. mart

Mašina pre 7 minuta
Šta stoji iza procesa "Račak 2": Novi talas optužbi za ratne zločine i ponovno pokretanje slučaja

Šta stoji iza procesa "Račak 2": Novi talas optužbi za ratne zločine i ponovno pokretanje slučaja

Euronews pre 37 minuta
Manojlović: Tužilaštvo po Vučićevom nalogu učestvuje u prikrivanju upotrebe zvučnog topa

Manojlović: Tužilaštvo po Vučićevom nalogu učestvuje u prikrivanju upotrebe zvučnog topa

Radio 021 pre 42 minuta
Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

Vučević: Nikakav zvučni top nije upotrebljen, sve maske su pale

NIN pre 32 minuta
Studenti u blokadi o navodima VJT

Studenti u blokadi o navodima VJT

RTV pre 42 minuta