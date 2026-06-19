Šta je to Džaka pokazao protiv BiH? Nama širio "albanskog orla", a sad se sa njima svađa

Granit Džaka odigrao je sjajan meč prethodne večeri u Los Anđelesu i predvodio je kao kapiten svoju Švajcarsku do pobede protiv Bosne i Hercegovine (4:1), što praktično garantuje prolazak u nokaut fazu Svetskog prvenstva.

Ne samo da je Džaka gospodario na sredini terena, nego je na kraju postigao i gol iz penala u 97. minutu koji bi mogao da bude koban po BiH. Nakon što je prevario Nikolu Vasilja, Džaka je proslavio svoj gol za Švajcarsku, ali na pomalo neobičan način i mnogima nije bilo jasno šta je to signalizirao kapiten reprezentacije. Pogledajte taj njegov potez: Prema pisanju medija iz Švajcarske, Džaka je zapravo odgovorio kritičarima pokazujući da "mnogo pričaju". Uprkos