Užasne vesti za BiH u toku noći: Na pragu je eliminacije, za to je sama kriva

Mondo pre 3 sata  |  Milutin Vujičić
Užasne vesti za BiH u toku noći: Na pragu je eliminacije, za to je sama kriva

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine odigrala je loše protiv Švajcarske i izgubila je 4:1, međutim još lošije vesti stigle su u toku noći kada je u njenoj grupi Kanada razbila Katar 6:0.

Taj rezultat nikako ne odgovara BiH pošto praktično znači da može da se pozdravi sa prolazom sa neke od prve dve pozicije u grupi. Srećom po "zmajeve", postoji i dalje šansa da prođu dalje, ali to znači da sada već ulazi u kalkulacije i zna da mora da bude među osam najboljih trećeplasiranih, od ukupno 12 ekipa na Svetskom prvenstvu. Stvar je vrlo prosta - Bosna i Hercegovina mora da pobedi Katar u poslednjem kolu i da se nada da će četiri ekipe koje su na trećem
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