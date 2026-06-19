Vojska obarala dronove iznad glava fudbalera: Haos na Mundijalu pred ključni meč

Mondo pre 12 minuta  |  Nikola Lalović
Vojska obarala dronove iznad glava fudbalera: Haos na Mundijalu pred ključni meč

Južna Koreja igra meč sa Meksikom od 03:00 i u toj utakmici bi mogao da se odluči i pobednik grupe A Svetskog prvenstva, a svakako će se znati ko ide dalje u nokaut fazu.

Pred tu utakmicu na treningu Južne Koreje desio se neverovatan incident. Meksička vojska presrela je i srušila dron koji je bez dozvole nadletao zatvoreni trening tima iz Azije u Gvadalahari, ali i pored toga se mnogo pisalo o mogućem špijuniranju. Selektor Hong Mjung Bo je potvrdio da se incident desio. "Da, juče je tokom našeg treninga na nebu bio dron, saznali smo za to. Srećom, pojavio se neposredno pre nego što smo počeli da uvežbavamo taktiku, tako da nas
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