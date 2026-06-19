"Zna se ko može da igra za reprezentaciju, a ko ne može": Oštra izjava selektora Srbije, na koga je mislio?

Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Dominikansku republiku u meču Lige nacija - 25:19. 25:23, 25:18.

Rutinski trijumf posle nekih dramatičnih poraza u petim setovima. Šta može da se očekuje od ekipe? O tome je pričao čovek koji ih najbolje poznaje - selektor Zoran Terzić. "Utisci su pozitivni u tom smislu da ide na bolje, definitivno. Neke stvari koje ponavljamo i na kojima radimo na treningu polako dolaze na svoje mesto. Polako naravno, nije to onom brzinom kojom bih ja voleo da bude, ali dobro. Za sad ide kako treba", rekao je Terzić posle meča. Iskoristio je