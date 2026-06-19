ANEM: Veran Matić dao izjavu u tužilaštvu povodom napada

Predsednik Upravnog odbora Asocijacije nezavisnih elektronskih medija (ANEM) Veran Matić danas je u Prvom osnovnom javnom tužilaštvu dao izjavu u vezi sa napadom koji je prijavio, a saopštio je i da su tabloidi Alo i Informer objavili novi talas uvreda i targetiranja.

ANEM navodi da su ta dva medija, objavljivanjivanjem snimaka nadzornih kamera sa zgrade Narodne skupštine i pratećih tekstova izneli najmanje tri neistine: da je Matić bez razloga snimao ljude, da ih je maltretirao i da je udario jednog mladića. U izjavi datoj tužilaštvu, Matić je ponovio da se oseća ugroženo još od avgusta prošle godine, kada je predsednik Srbije Aleksandar Vučić, gostujući na televiziji sa nacionalnom frekvencijom, "izjavio da svima koji su bili