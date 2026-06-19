BIRODI analiza RTS emisije o zvučnom topu: "Sumnja da je javni servis prekršio ljudska prava u pružanju usluga medija"
N1 Info pre 44 minuta | FoNet
Biro za društvena istraživanja (Birodi) saopštio je, na osnovu analize večerašnje emisije Radio-televizije Srbije (RTS) o navodnoj organizovanoj pripremi simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta 2025. godine, da postoje osnovi za sumnju da je javni medijski servis prekršio Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Analiza je sprovedena sa aspekta primene tog pravilnika, a postoje osnovi za sumnju da je RTS prekršio više njegovih