BIRODI analiza RTS emisije o zvučnom topu: "Sumnja da je javni servis prekršio ljudska prava u pružanju usluga medija"

N1 Info pre 44 minuta  |  FoNet
BIRODI analiza RTS emisije o zvučnom topu: "Sumnja da je javni servis prekršio ljudska prava u pružanju usluga medija"
Biro za društvena istraživanja (Birodi) saopštio je, na osnovu analize večerašnje emisije Radio-televizije Srbije (RTS) o navodnoj organizovanoj pripremi simulacije upotrebe zvučnog topa 15. marta 2025. godine, da postoje osnovi za sumnju da je javni medijski servis prekršio Pravilnik o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga. Analiza je sprovedena sa aspekta primene tog pravilnika, a postoje osnovi za sumnju da je RTS prekršio više njegovih
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