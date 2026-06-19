Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Reprezentativci Srbije osvojili su na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi tri srebrne medalje, dva bronzana odličja i jednu pohvalu, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Srebrne medalje osvojili su učenik gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Gleb Sapožnjikov i đaci Matematičke gimnazije u Beogradu Ramazan Šakirov i Kosta Hil. Bronzane medlje osvojli su Jovan Petronijević iz gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu i Bogdan Milovanović iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a pohvalu je dobio učenik te škole Vasilije Nedeljković. Lider ekipe bio je Miloš Đorić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a njegov zamenik