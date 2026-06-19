Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

N1 Info pre 2 sata  |  Beta
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Reprezentativci Srbije osvojili su na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi tri srebrne medalje, dva bronzana odličja i jednu pohvalu, saopštilo je danas Društvo matematičara Srbije.

Srebrne medalje osvojili su učenik gimnazije "Jovan Jovanović Zmaj" u Novom Sadu Gleb Sapožnjikov i đaci Matematičke gimnazije u Beogradu Ramazan Šakirov i Kosta Hil. Bronzane medlje osvojli su Jovan Petronijević iz gimnazije "Svetozar Marković" u Nišu i Bogdan Milovanović iz Matematičke gimnazije u Beogradu, a pohvalu je dobio učenik te škole Vasilije Nedeljković. Lider ekipe bio je Miloš Đorić sa Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, a njegov zamenik
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Nova pre 1 sat
Uspeh mladih matematičara u Rumuniji: Srbija osvojila tri srebrne i dve bronzane medalje

Uspeh mladih matematičara u Rumuniji: Srbija osvojila tri srebrne i dve bronzane medalje

Newsmax Balkans pre 1 sat
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Serbian News Media pre 1 sat
Ponos! Naši učenici briljirali na najprestižnijem matematičkom takmičenju: Vraćaju se kući okićeni medaljama

Ponos! Naši učenici briljirali na najprestižnijem matematičkom takmičenju: Vraćaju se kući okićeni medaljama

Telegraf pre 59 minuta
Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Učenici iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Insajder pre 2 sata
Đak Jovine gimnazije među osvajačima medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đak Jovine gimnazije među osvajačima medalja na Balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Radio 021 pre 2 sata
Na matematičkoj olimpijadi u Rumuniji učenici iz Srbije osvojili 3 srebrne, 2 bronzane medalje i 1 pohvalu

Na matematičkoj olimpijadi u Rumuniji učenici iz Srbije osvojili 3 srebrne, 2 bronzane medalje i 1 pohvalu

RTV pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

NišRamazanNovi SadJovan Jovanović ZmajOlimpijada

Društvo, najnovije vesti »

BIRODI: RTS emitovanjem emisije o zvučnom topu prekršio odredbe Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja…

BIRODI: RTS emitovanjem emisije o zvučnom topu prekršio odredbe Pravilnika o zaštiti ljudskih prava u oblasti pružanja medijskih usluga

Danas pre 25 minuta
Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Najveća opasnost za Srbiju nije Aleksandar Vučić

Danas pre 1 sat
Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Ko je dr Vladimir Kecmanović, otac dečaka koji je pucao u „Ribnikaru“?

Danas pre 2 sata
Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Đaci iz Srbije osvojili pet medalja na Juniorskoj balkanskoj matematičkoj olimpijadi

Danas pre 2 sata
VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

VJT istražuje navodnu „simulaciju zvučnog topa“: Instruisano ubeđivanje javnosti da je crno zapravo belo

Danas pre 2 sata