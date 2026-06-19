Meloni dozlogrdila Trampova hvalisanja: Nije bilo "preklinjanja" za fotografisanje

Vlada Italije nastupila je danas udruženo u osudi predsednika SAD Donalda Trampa, zbog tvrdnje da ga je italijanska premijerka Đorđa Meloni "preklinjala" da dobije zajedničku fotografiju sa njim na nedavnom samitu zemalja G7.

Takav stav vlade u Rimu ukazuje na to da je dugogodišnjem američkom savezniku dozlogrdilo Trampovo verbalno razmetanje. Šef italijanske diplometije Antonio Tajani naglo je otkazao planirani put u SAD koji je bio zakazan za vikend, a Trampove tvrdnje je nazvao "ozbiljnim i uvredljivim" kako za Meloni tako i za celu Italiju. Meloni je objavila video snimak u kojem je Trampove tvrdnje nazvala "kompletno fabrikovanim" i izrazila zaprepašćenje nad tim da bi američki