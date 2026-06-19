Opozicija o saopštenju VJT o zvučnom topu: "Učestvuje u prikrivanju upotrebe, treba da ispitaju Brnabić"

N1 Info pre 50 minuta  |  N1 Beograd
Opozicija o saopštenju VJT o zvučnom topu: "Učestvuje u prikrivanju upotrebe, treba da ispitaju Brnabić"
Lider Pokreta Kreni-Promeni Savo Manojlović ocenio je da oni koji danas prikrivaju upotrebu zvučnog topa na protestu 15. marta prošle godine, nakon više od 2.000 svedočenja ljudi, od kojih su mnoga potvrđena medicinskom dokumentacijom, učestvuju u prikrivanju terorizma. "To su tužilaštvo, medijski glasnogovornici, politički vrh, Nenad Stefanović, Aleksandar Vučić, Ana Brnabić, Dragan J. Vučićević, Ivica Dačić… Ovo je spisak za hapšenje", navodi Manojlović. Pita i
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