Ponoš: Šibicari pričom o zvučnom topu maskiraju skandal sa falš izmenama "Mrdićevih zakona"

General Zdravko Ponoš, predsednik Srbija centra (SRCE), upitao je danas šta vlast pokušava da sakrije pucajući iz svih praćki pričom o zvučnom topu, navodi se u saopštenju stranke. "Da nije možda namera da se maskira skandalozan pokušaj sa falš izmenama Mrdićevih zakona koje se razlikuju od onih koje su slali na mišljenje Venecijanskoj komisiji", upitao je Ponoš na mreži X i dodao da u Briselu još jednom s nevericom gledaju s kakvim šibicarima imaju posla,