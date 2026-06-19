Pregovori SAD-a i Irana, planirani za petak u Švajcarskoj - neće se održati

N1 Info pre 1 sat  |  Hina
Pregovori SAD-a i Irana, planirani za petak u Švajcarskoj - neće se održati

Pregovori planirani za petak između Sjedinjenih Država i Irana u planinskom odmaralištu Burgenštok u Švajcarskoj neće biti održani, saopštilo je švajcarsko Ministarstvo spoljnih poslova.

Saopštenje je usledilo nakon što je portparol Bele kuće sinoć izjavio da je američki potpredsednik Džej Di Vens odustao od planiranog putovanja na sastanak sa iranskim pregovaračima u Švajcarskoj u petak, radi početka pregovora o sprovođenju sporazuma postignutog između Teherana i Vašingtona o okončanju rata. Portparol je rekao da planovi za predstojeće tehničke pregovore još nisu finalizovani. „Američka delegacija bila je spremna da otputuje prvom prilikom. Ali
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