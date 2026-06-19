Zaštitnik građana predložio da se ne ukidaju olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

N1 Info pre 32 minuta  |  Beta
Zaštitnik građana predložio da se ne ukidaju olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom

Zaštitnik građana Zoran Pašalić uputio je danas predlog ministarstvu finansija da se ne ukidaju poreske olakšice za zapošljavanje osoba sa invaliditetom bez prethodnih analiza i konsultacija.

Kako se navodi u saopštenju, Zoran Pašalić je uputio primedbe, predloge i sugestije na Nacrt zakona o izmenama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje i Nacrt zakona o izmenama Zakona o porezu na dohodak građana, ističući da nije poznato da li će nakon predloženih izmena biti obezbeđene delotvorne mere za podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom. "Zaštitnik građana predložio je da odredbe važećih zakona koje predviđaju oslobađanje poslodavaca
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