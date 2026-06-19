Ironičan odgovor novosadskih studenata na saopštenje VJT: „Poslali su i simulaciju Milića u restoran na Senjaku“

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu oglasili su se povodom istrage koju je Više javno tužilaštvo danas pokrenulo zbog navodne „simulacije upotrebe zvučnog topa“ na mitingu 15. marta prošle godine. „Kad vidimo ovo, vrlo je realno i da su studenti poslali simulaciju Veselina Milića u restoran na Senjaku.

Bravo VJT, samo se ovakvim stvarima bavite, pa da na kraju nijedan kriminalac ne ostane u zatvoru!“, napisali su studenti Medicinskog u svojoj objavi na društvenoj mreži X. Podsetimo, VJT u saopštenju tvrdi da su studenti „simulirali upotrebu zvučnog topa“. Ovim povodom oglasili su se i studenti Poljoprivrednog fakulteta u bokadi, govoreći da „nije sporno što je vlast koristila narod kao ogledne kuniće, već što je neko strahovao da bi to moglo da se dogodi“. „Još