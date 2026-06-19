„Ni Italija ni ja ne molimo“: Meloni demantovala Trampa da ga je „molila“ za fotografiju

Nedeljnik pre 1 sat
„Ni Italija ni ja ne molimo“: Meloni demantovala Trampa da ga je „molila“ za fotografiju

Italijanska vlada je u petak stala jedinstveno u odbranu premijerke i oštro kritikovala američkog predsednika Donalda Trampa zbog njegove tvrdnje da ga je premijerka Đorđa Meloni „molila“ za zajedničku fotografiju tokom nedavnog samita G7.

Takva reakcija ukazuje na to da je dugogodišnjem američkom savezniku očigledno dosadilo Trampovo hvalisanje, piše Vašington post. Italijanski ministar spoljnih poslova Antonio Tajani iznenada je otkazao planirano putovanje u Sjedinjene Američke Države ovog vikenda, ocenivši Trampove tvrdnje kao „ozbiljne i uvredljive“ prema Melonijevoj i celoj Italiji. Meloni je objavila video u kojem je Trampove tvrdnje nazvala „potpuno izmišljenim“. Svoj obraćanje završila je
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