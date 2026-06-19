„Ovo smo uradili za Konea“: Teška povreda veziste pokvarila slavlje Kanade u istorijskoj pobedi

Nedeljnik pre 2 sata
„Ovo smo uradili za Konea“: Teška povreda veziste pokvarila slavlje Kanade u istorijskoj pobedi

Iako je to bio najveći dan u istoriji kanadskog fudbala, slavlje u Vankuveru nakon što je Kanada deklasirala Katar sa 6:0 i ostvarila svoju prvu pobedu ikada na Svetskom prvenstvu pokvarila je povreda njihovog veziste Ismaela Konea, piše američki Atletik.

Ismael Kone doživeo je tešku povredu leve noge kada ga je početkom drugog poluvremena faulirao katarski vezista Asim Madibo. Igrači koji su bili u blizini odmah su reagovali sa užasom, kao i članovi kanadskog stručnog štaba, koji su se nalazili svega nekoliko metara od mesta incidenta. „Moglo se čuti kako kost puca“, rekao je selektor Kanade Džesi Marš posle utakmice i dodao da je Kone prebačen u bolnicu, gde se priprema za operaciju. „Srce vam se slama zbog njega.
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Samo jedna opcija je preostala Bosni! Komšije i dalje mogu u nokaut fazu Svetskog prvenstva - ovo moraju da urade, a onda...

Samo jedna opcija je preostala Bosni! Komšije i dalje mogu u nokaut fazu Svetskog prvenstva - ovo moraju da urade, a onda...

Kurir pre 2 minuta
Selektor Meksika Agire: Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe

Selektor Meksika Agire: Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe

RTS pre 37 minuta
Selektor Meksika Havijer Agire: "Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe"

Selektor Meksika Havijer Agire: "Ostaćemo mirni, bez velike euforije zbog prolaska grupe"

Dnevnik pre 47 minuta
Barbarez posle debakla: „Nije poslednji voz – na pobedu protiv Katara“

Barbarez posle debakla: „Nije poslednji voz – na pobedu protiv Katara“

Sputnik pre 47 minuta
Agire posle prolaska: Pokazali smo zrelost, ali nema euforije

Agire posle prolaska: Pokazali smo zrelost, ali nema euforije

Politika pre 1 sat
Drama na nebu tokom Mundijala! Hitno reagovala vojska - opšti haos za vreme treninga! Selektor otkrio detalje: "Saznali smo za…

Drama na nebu tokom Mundijala! Hitno reagovala vojska - opšti haos za vreme treninga! Selektor otkrio detalje: "Saznali smo za dron! Na sreću, uočen je pre..."

Kurir pre 2 sata
Barbarez otkrio šta je rekao igračima Bosne u svlačionici: "Imate sat vremena da..."

Barbarez otkrio šta je rekao igračima Bosne u svlačionici: "Imate sat vremena da..."

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoKanadaKatar

Sport, najnovije vesti »

Aleks Mumbru na klupi Virtusa

Aleks Mumbru na klupi Virtusa

RTS pre 2 minuta
Virtus ima novog trenera!

Virtus ima novog trenera!

Sportske.net pre 6 minuta
Samo jedna opcija je preostala Bosni! Komšije i dalje mogu u nokaut fazu Svetskog prvenstva - ovo moraju da urade, a onda...

Samo jedna opcija je preostala Bosni! Komšije i dalje mogu u nokaut fazu Svetskog prvenstva - ovo moraju da urade, a onda...

Kurir pre 2 minuta
Tijana Bošković trenirala sa košarkašima Radničkog

Tijana Bošković trenirala sa košarkašima Radničkog

Sport klub pre 2 minuta
Održano tradicionalao navijačko druženje „pod sjajem plave zvezde“: Sezona vredna čestitanja

Održano tradicionalao navijačko druženje „pod sjajem plave zvezde“: Sezona vredna čestitanja

Dnevnik pre 7 minuta