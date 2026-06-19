„Ovo smo uradili za Konea“: Teška povreda veziste pokvarila slavlje Kanade u istorijskoj pobedi

Iako je to bio najveći dan u istoriji kanadskog fudbala, slavlje u Vankuveru nakon što je Kanada deklasirala Katar sa 6:0 i ostvarila svoju prvu pobedu ikada na Svetskom prvenstvu pokvarila je povreda njihovog veziste Ismaela Konea, piše američki Atletik.

Ismael Kone doživeo je tešku povredu leve noge kada ga je početkom drugog poluvremena faulirao katarski vezista Asim Madibo. Igrači koji su bili u blizini odmah su reagovali sa užasom, kao i članovi kanadskog stručnog štaba, koji su se nalazili svega nekoliko metara od mesta incidenta. „Moglo se čuti kako kost puca“, rekao je selektor Kanade Džesi Marš posle utakmice i dodao da je Kone prebačen u bolnicu, gde se priprema za operaciju. „Srce vam se slama zbog njega.