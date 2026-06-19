Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Newsmax Balkans pre 4 sati
Druga pobeda u Ligi nacija: Srbija nadigrala Dominikansku Republiku

Ženska odbojkaška selekcija Srbije došla je do druge pobede u ovogodišnjoj Ligi nacija, pošto je pobedila Dominikansku Republike, na turniru drugog vikenda na Filipinima - 3:0 (25:19, 25:23, 25:18).

Posle dva tesna poraza u dva dana, od favoritkinja iz Japana i Italije, odbojkašice su sjajno ušle u meč sa najlošije rangiranim timom u konkurenciji 18 timova, a onda iz seta u set dokazivale razliku u klasi i formi. Nijednog trenutka ne gubeći kontrolu nad dešavanjima na terenu. I kada su grešile, nisu dozvoljavale da to bude kažnjeno. Prvi set je prelomljen već na 10:5 za naše devojke, u drugom su stvari bile jasne kada su Slađana Mirković i devojke povele sa
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