Stigli preliminarni rezultati završnog ispita: otvoren rok za prigovore, pa popunjavanje liste želja

Newsmax Balkans pre 1 sat  |  Newsmax Balkans
Stigli preliminarni rezultati završnog ispita: otvoren rok za prigovore, pa popunjavanje liste želja

Preliminarni rezultati završnog ispita koji su polagali učenici osmog razreda dostupni su na nivou škola preko portala Moja srednja škola, saopštilo je Ministarstvo prosvete.

Učenicima i roditeljima omogućeno je i podnošenje eventualnih prigovora na rezultate testova i to elektronskim putem i neposredno u osnovnoj školi. Konačni rezultati male mature biće objavljeni u ponedeljak, 22. juna 2026. godine. Odmah nakon toga, 23. i 24. juna, sledi podnošenje liste opredeljenja (lista želja) za upis u srednje škole, što se može obaviti elektronskim putem preko portala Moja srednja škola ili neposredno u matičnim osnovnim školama. Objavljivanje
Otvori na newsmaxbalkans.com

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