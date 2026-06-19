Vučić sa ekonomistom Džefrijem Saksom: "Srbija ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta"

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa ekonomistom Džefrijem Saksom, koji učestvuje na Forumu o održivosti i povezivanju Privredne komore Srbije. Razgovarali su o ekonomskim perspektivama Srbije, a istaknuto je da zemlja ima istorijsku šansu da postane deo zajedničkog EU tržišta.

Vučić je u objavi na Instagramu istakao da je čast i velika privilegija razgovarati sa Džefrijem Saksom, jednim od najuglednijih svetskih ekonomista čije analize i procene već decenijama predstavljaju važan orijentir donosiocima odluka. "Razmenili smo mišljenja o najvažnijim međunarodnim ekonomskim, političkim i bezbednosnim izazovima, sa posebnim osvrtom na položaj Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima", naveo je Vučić, koji je bio na radnom doručku sa