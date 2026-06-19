MUP upozorava građane na novu prevaru: Širi se putem aplikacije Mesindžer

NIN pre 44 minuta  |  Tanjug
MUP upozorava građane na novu prevaru: Širi se putem aplikacije Mesindžer

Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava građane na novu fišing prevaru koja se širi putem aplikacije Mesindžer (Messenger).

Građanima stižu poruke navodno od Meta AI, Fejsbuk podrške ili drugih Meta servisa, u kojima se tvrdi da će njihov Fejsbuk nalog biti ugašen ili ograničen ukoliko hitno ne izvrše "verifikaciju", objavilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova na društvenoj mreži Instagram. Kako je navedeno, uz poruku se najčešće dostavlja PDF dokument, poput „ZAPOČNI_PROVERKU“, a njegovim otvaranjem korisnik može biti preusmeren na lažnu internet stranicu namenjenu krađi lozinki,
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