U Srbiji legalno 100.000 stranaca, a u prihvatnim centrima svega 160 izbeglica

NIN pre 1 sat  |  Beta
U Srbiji legalno 100.000 stranaca, a u prihvatnim centrima svega 160 izbeglica

Predsednik Upravnog odbora Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović je u četvrtak kazaoda je u Srbiji svega oko 160 izbeglih smešteno u prihvatne i azilne centre i da je ove godine 161 izrazio nameru da traži azil.

On je agenciju Beta povodom Međunarodnog dana izbeglica, 20. juna, kazao da je medju njima najviše ljudi iz Avganistana, Egipta, Rusije, Gane, Turske i Sirije. "U istom periodu je dodeljeno osam azila i to šest utočišta za izbeglice iz Sirije, Burundija, Siera Leonea, Irana, i dva subsidijarne zaštite za lica iz Sirije", kazao je Radoš Đurović. Napomeno je i da "u Srbiji kraće ili duže boravi više od 32.000 osoba iz Ukrajine i više od 43.000 Rusa, od čega 1.028
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