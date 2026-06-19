Završni ispit za osnovce: Danas i sutra podnošenje prigovora na preliminarne rezultate

Učenici osmog razreda, koji su polagali završni ispit, danas i sutra mogu da podnesu eventualne prigovore na preliminarne rezultate testa koji su u četvrtak objavljeni na portalu Moja srednja škola.

Prigovori mogu da se podnesu neposredno u školi ili elektronski putem preko portala Moja srednja škola. Kako je ranije saopštilo Ministarstvo prosvete, preliminarni rezultati završnog ispita objavljeni su juče u 15.00 časova, dan ranije nego što je predviđeno Kalendarom aktivnosti za sprovođenje završnog ispita na kraju osnovnog obrazovanja. Iz Ministarstva prosvete su naveli da objavljivanje preliminarnih rezultata omogućava dodatno vreme učenicima da zajedno sa