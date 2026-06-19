"Da je tužilaštvo nešto pronašlo, ne bi čekalo tri meseca da to objavi": Advokat Rajić o saopštenju VJT da su studenti simulirali upotrebu "zvučnog topa"

Posle saopštenja Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, da postoji sumnja da su studenti na protestu održanom 15. marta prošle godine "simulirali upotrebu zvučnog topa", advokat Jovan Rajić kaže da ima nekoliko interesantnih stvari u novom saopštenju, a pre svega je pitanje šta su čekali tri meseca da ovo objave.

Advokat Rajić smatra da je sumnjiv trenutak u kom se objavljuje ovo saopštenje, te veruje da bi Više javno tužilaštvo u Beogradu, da je zaista nešto pronašlo, ne bi čekalo tri meseca da to obnaroduje. Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu je danas saopštilo da je tokom pretresa 27. marta pronašlo i privremeno oduzelo dokumentaciju plenuma više fakulteta, u okviru koje i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi – Krovne radne grupe za bezbednost (KRBG)