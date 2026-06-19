Džaki ne treba Srbija da bi pravio buru na Mundijalu: Ponovo izazvao haos

Nova pre 2 sata
Džaki ne treba Srbija da bi pravio buru na Mundijalu: Ponovo izazvao haos

Kapiten švajcarske reprezentacije Granit Džaka ponovo se našao u centru pažnje, ali ovoga puta ne samo zbog gola u pobedi protiv Bosne i Hercegovine na Svetskom prvenstvu.

Iskusni vezista pogodio je iz jedanaesterca u završnici susreta kojim je Švajcarska savladala Bosnu i Hercegovinu sa 4:1, a nakon pogotka je izveo karakterističnu proslavu. Džaka je više puta rukom imitirao pokret govorenja, odnosno brbljanja, i odmah su počela nagađanja kome je ta poruka bila upućena. Prema pisanju nemačkog Bilda i nekoliko švajcarskih medija, reč je o odgovoru na kritike koje su se poslednjih dana pojavile u javnosti nakon remija Švajcarske
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