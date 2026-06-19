Golman Južne Koreje poklonio pobedu Meksiku: Bizarna greška donela nokaut fazu i radost domaćinu VIDEO

Nova pre 26 minuta
Golman Južne Koreje poklonio pobedu Meksiku: Bizarna greška donela nokaut fazu i radost domaćinu VIDEO

Meksikanci su upisali i drugu pobedu na Mundijalu, ovog puta je domaćin u sjajnom meču savladao Južnu Koreju sa 1:0 i tako sada stigao na čelo grupe A sa šest bodova.

Od samog starta smo gledali izuzetan fudbal, obe ekipe su izašle sa namerom da dobiju derbi grupe i tako osiguraju prvo mesto. I malo je falilo da Heung-Min Son postane heroj Južne Koreje. Pretrčao je čuvare, lobovao golmana Raula Rangela, a onda se pravo niotkuda ukazao Edson Alvarez. Kapiten Meksika je izveo potez turnira i makazicama spasao čist gol. Hulijan Kvinones je propustio najbolju šansu u prvom poluvremenu za Meksiko, a onda je drugo krenulo na krajnje
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