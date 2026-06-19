Hugo Bros veruje da će Južnoafrička Republika u nokaut fazu: Novi sistem FIFA ostavlja veru do poslednjeg minuta

Nova pre 1 sat
Hugo Bros veruje da će Južnoafrička Republika u nokaut fazu: Novi sistem FIFA ostavlja veru do poslednjeg minuta

Selektor Južne Afrike Hugo Bros pohvalio je borbenost i karakter svoje ekipe nakon remija 1:1 protiv Češke team na Svetskom prvenstvu, istakavši da njegov tim i dalje ima šansu da izbori plasman u nokaut fazu.

Južna Afrika je rano primila gol, pošto je već u šestom minutu mrežu zatresao Mihal Sadilek, ali je do boda stigla u završnici meča pogotkom Teba Mokoena iz jedanaesterca u 83. minutu. "Odigrali smo veoma dobru utakmicu, osim jednog trenutka na početku prvog poluvremena kada nismo bili dovoljno koncentrisani. Na nivou Svetskog prvenstva svaka greška se kažnjava", rekao je Bros. Belgijski stručnjak istakao je da je njegova ekipa nakon primljenog gola kontrolisala
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