Jedna reč ga koštala cele zarade, ovaj gaf će dugo pamtiti

Francuski teniser Korentan Mute kažnjen je sa čak 40.000 dolara zbog neprimerenog ponašanja i rečnika tokom zvanične konferencije za medije na ATP turniru u londonskom Kvinsu.

Nakon pobede nad sunarodnikom Đovanijem Mpešijem Perikarom u prvom kolu rezultatom 6:7 (5), 6:4, 7:6 (5), Mute je slikovito komentarisao jedan od najbržih servisa svog protivnika. „Kada mi je na meč lopti servirao 228 kilometara na čas, pomislio sam: ‘Je*ote’. Moraću da serviram“, izjavio je Francuz. Novinarka Dženi Dramond odmah ga je upozorila da ne koristi psovke, ali je Mute sporni izraz ponovio još nekoliko puta, izazvavši reakcije prisutnih. Da stvar bude