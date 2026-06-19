Kanonada Kanade za ispisivanje istorije Mundijala: Ni velesile nikada u ovome nisu uspele

Nova pre 13 minuta
Kanonada Kanade za ispisivanje istorije Mundijala: Ni velesile nikada u ovome nisu uspele

Fudbaleri Kanade demolirali su Katar sa 6:0 i tako obezbedili plasman u nokaut fazu (sa koje pozicije će odlučiti u direktnom duelu sa Švajcarskom) Svetskog prvenstva, ali i pritom uradili nešto što nikada pre nije viđeno.

Verovali ili ne, ali Kanada je imala čak 97 dodira u protivničkom kaznenom prostoru. Ne zvuči vam to impresivno? Imala je čak 26 dodira više od prethodnog rekorda koji je postavila Nemačka protiv Kostarike na prethodnom Mundijalu u Kataru. Ova statistika se beleži od 1966. godine i najbolje pokazuje da smo gledali nikada jednosmerniji meč u istoriji Mundijala. Pogotovo nakon drugog isključenja u 64. minutu. Kanada je uz to postala prvi tim koji nije iz Evrope ili
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