Koalicije za slobodu medija: VJT u Beogradu pokrenulo kampanju protiv medija i novinara

Koalicija za slobodu medija saopštila je da najoštrije osuđuje "široku i očigledno unapred pripremljenu kampanju targetiranja medija i novinara", koju je, kako je navela, "pokrenulo Više javno tužilaštvo (VJT) Beogradu svojim "kontroverznim saopštenjem" o slučaju "zvučni top".

U saopštenju te koalicije piše da se time "najavljuju istražne radnje u vezi sa studentsko-građanskim protestom koji je održan 15. marta prošle godine u Beogradu" VJT je saopštilo ranije danas da je naložilo policiji da identifikuje osobe koje su prisustvovale sastanku organizacije "Studenti u blokadi - Krova radna grupa za bezbednost", održanom 22. januara 2025 na kom je, po navodima tužilaštva, dogovarana "simulacija" upotrebe zvučnog topa na studentskom protestu