Veće cene struje možda već od 1. oktobra: Poskupljenja na računima EPS-a po dva osnova

Vlada Srbije obavezala se u razgovoru sa predstavnicima MMF-a na dalje izmene tarifnog sistema, koje bi mogle da dovedu do povećanja električne energije za domaćinsta. Stručnjaci za Nova.rs kažu da bi ovo moglo da znači da će nam stizati veći računi za struju, kao i da će do promena cena doći do kraja godine.

MMF je ocenio da država ne treba veštački da drži niske cene za sve građane, već da pusti da one na tržištu motivišu ljude na štednju struje. Ova međunarodna organizacija zauzela je stav da cene struje za domaćinstva moraju da prate stvarne troškove proizvodnje i distribucije. Vlada Srbije je, prema izveštaju MMF, najavila da će u kratkom roku dati predlog reforme blok tarifa koje su u primeni – već do kraja avgusta. Ekonomski analitičar Bogdan Petrović kaže za