VIDEO U Hrvatskoj svi pričaju o komentatoru RTS: Mnogi u komšiluku nisu mogli da veruju šta slušaju, usledila revija reakcija

Nova pre 8 minuta
VIDEO U Hrvatskoj svi pričaju o komentatoru RTS: Mnogi u komšiluku nisu mogli da veruju šta slušaju, usledila revija reakcija…

Fudbal je globani fenomen, sport koji bi trebalo da spaja ljude i da nadiđe bilo kakve razlike. Upravo zbog toga su reakcije srpskog komentatora Miloša Krivokapića koji je odradio prenos na RTS privukao toliku pažnju.

Engleska je sa 4:2 savladala Hrvatsku u prvom kolu Svetskog prvenstva, a pedantni analitičari su odlučili da izvuku uporedne reakcije hrvatskog i srpskog komentatora. Krivokapić je maestralno odradio posao, pa mu zbog toga skidaju kapu i u Hrvatskoj. Upravo ovo pokazuje da fudbal briše sve granice i da magija "bubamare" može da prevaziđe daleko jedno fudbalsko igralište. Komentator RTS je tako pokupio brojne simpatije u Hrvatskoj i učinio da se o njegovom odrađenom
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