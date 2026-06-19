Kuba planira privatizaciju delova privrede radi ublažavanja krize

Kubanske vlasti ocenjuju da bi reforme mogle da podstaknu privrednu aktivnost i privuku dodatni kapital

HAVANA – Kubanski premijer Manuel Marero Kruz predstavio je danas poslanicima paket obimnih ekonomskih reformi, koje podržavaju Komunistička partija Kube i bivši lider Raul Kastro, kojima je predviđena privatizacija značajnog dela socijalističke ekonomije u nastojanju zemlje da se izbori sa posledicama američkih sankcija. Mere, o kojima tek treba da glasa kubanska Nacionalna skupština, predviđaju otvaranje prostora za privatni razvoj nekretnina na karipskom ostrvu,