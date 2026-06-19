Kuba planira privatizaciju delova privrede radi ublažavanja krize

Politika pre 23 minuta
Kuba planira privatizaciju delova privrede radi ublažavanja krize

Kubanske vlasti ocenjuju da bi reforme mogle da podstaknu privrednu aktivnost i privuku dodatni kapital

HAVANA – Kubanski premijer Manuel Marero Kruz predstavio je danas poslanicima paket obimnih ekonomskih reformi, koje podržavaju Komunistička partija Kube i bivši lider Raul Kastro, kojima je predviđena privatizacija značajnog dela socijalističke ekonomije u nastojanju zemlje da se izbori sa posledicama američkih sankcija. Mere, o kojima tek treba da glasa kubanska Nacionalna skupština, predviđaju otvaranje prostora za privatni razvoj nekretnina na karipskom ostrvu,
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