Muškarac u Francuskoj uhapšen, pokušao da napusti psa i slagao policiju

Nakon provere, policija je utvrdila da je isti muškarac zapravo vlasnik psa i da je pokušao da ga napusti, a zatim prikrije svoje postupke lažnom prijavom

PARIZ – U Francuskoj je priveden muškarac nakon što je napustio svog psa i potom policiji prijavio lažne informacije o njegovom navodnom „pronalasku”, saopštila je policija departmana Gornjoprovansalski Alpi. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni došao u lokalnu policijsku stanicu i izjavio da je pronašao napuštenog psa rase malinoa. „Jedna osoba je prijavila da je pronašla psa rase belgijski ovčar malinoa koji je očigledno bio napušten. On je rekao policajcima