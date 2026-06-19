Muškarac u Francuskoj uhapšen, pokušao da napusti psa i slagao policiju

Politika pre 8 minuta
Muškarac u Francuskoj uhapšen, pokušao da napusti psa i slagao policiju

Nakon provere, policija je utvrdila da je isti muškarac zapravo vlasnik psa i da je pokušao da ga napusti, a zatim prikrije svoje postupke lažnom prijavom

PARIZ – U Francuskoj je priveden muškarac nakon što je napustio svog psa i potom policiji prijavio lažne informacije o njegovom navodnom „pronalasku”, saopštila je policija departmana Gornjoprovansalski Alpi. U saopštenju se navodi da je osumnjičeni došao u lokalnu policijsku stanicu i izjavio da je pronašao napuštenog psa rase malinoa. „Jedna osoba je prijavila da je pronašla psa rase belgijski ovčar malinoa koji je očigledno bio napušten. On je rekao policajcima
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