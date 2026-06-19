Privremeni sporazum Vašingtona i Teherana otvorio nebo za civilni saobraćaj

Evropski prevoznici zadržavaju upozorenja za letove ka Bliskom istoku

Najveće avio-kompanije iz zemalja Persijskog zaliva gotovo su se vratile na nivo poslovanja koji su imale pre izbijanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što je ove sedmice postignut privremeni mirovni sporazum između dve države, navodi se u podacima servisa Flajtradar24. Prema tim informacijama, ukupan broj letova vodećih zalivskih prevoznika dostigao je oko 82 odsto obima zabeleženog krajem februara, neposredno pre početka rata, prenosi