Privremeni sporazum Vašingtona i Teherana otvorio nebo za civilni saobraćaj

Politika pre 1 sat
Privremeni sporazum Vašingtona i Teherana otvorio nebo za civilni saobraćaj

Evropski prevoznici zadržavaju upozorenja za letove ka Bliskom istoku

Najveće avio-kompanije iz zemalja Persijskog zaliva gotovo su se vratile na nivo poslovanja koji su imale pre izbijanja sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, nakon što je ove sedmice postignut privremeni mirovni sporazum između dve države, navodi se u podacima servisa Flajtradar24. Prema tim informacijama, ukupan broj letova vodećih zalivskih prevoznika dostigao je oko 82 odsto obima zabeleženog krajem februara, neposredno pre početka rata, prenosi
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