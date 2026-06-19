Šest golova Kanade u pobedi protiv Katara i teška povreda Konea

Politika pre 1 sat
Šest golova Kanade u pobedi protiv Katara i teška povreda Konea

Kone je iznet sa terena na nosilima i izvesno je završio sa učešćem na Svetskom prvenstvu,

Fudbaleri Kanade pobedili su noćas u Vankuveru selekciju Katara sa 6:0, u utakmici drugog kola Grupe B Svetskog prvenstva. Kanada je povela u 16. minutu golom Kajla Larina, a zatim su usledila dva pogotka Džonatana Dejvida u 29. i trećem minutu nadoknade prvog poluvremena. U nastavku je Kanada iskoristila prednost dva igrača više i golom Nejtana Salibe u 64. minutu povećala na 4:0. Do kraja meča autogol je postigao Mohamad Al Manai u 75. minutu, dok je svoj treći
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