Starmer poručio da ne odustaje: Boriću se u trci za lidera laburista

Politika pre 1 sat
Starmer poručio da ne odustaje: Boriću se u trci za lidera laburista

Ako bude trke za lidera, kandidovaću se

Britanski premijer Kir Starmer izjavio je danas da će se kandidovati u bilo kakvoj trci za liderstvo, nakon što je njegov potencijalni rival Endi Bernam pobedio u Mejkerfildu na izborima za poslanika u donjem domu parlamenta, što mu otvara put da može da se kandiduje za mesto vođe laburista i šefa britanske vlade. Starmer je novinarima rekao da ne misli da bi izazov za lidera bio dobar za zemlju, ali je dodao da ako bude takmičenja, on će se svakako kandidovati,
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