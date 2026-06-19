Kragujevac: Vremenska prognoza za predstojeći vikend (od 19. do 21. juna)

U Srbiji će danas biti pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca.

Posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se tek ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura biće od 11 do 19, a najviša dnevna od 30 do 33, u Kragujevcu i Šumadiji 31 stepen. Za vikend i početkom sledeće sedmice zadržava se pretežno sunčano i veoma toplo vreme uz najvišu dnevnu temperaturu do 35 stepeni, u nedelju ponegde i malo toplije. Uz dnevni razvoj oblačnosti kratkotrajna kiša