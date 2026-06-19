Afera "zvučni top": Tužilaštvo sumnja da su studenti planirali simulaciju, pogledajte šta sve traže

Više javno tužilaštvo u Beogradu prikuplja informacije zbog sumnje da su studenti planirali simulaciju upotrebe zvučnog topa na protestu 15. marta 2025. godine. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Kako se navodi u saopštenju, tokom pretresa Filozofskog fakulteta nakon pogibije studentkinje u martu ove godine, zaplenjena je dokumentacija plenuma više fakulteta. U toj dokumentaciji je pronađen i akt o sastanku organizacije Studenti u blokadi - Krovne radne grupe za bezbednost, koji je održan 22. januara 2025. Kako tvrdi tužilaštvo, tema te diskusije je bio "zvučni top", a na sastanku je navodno rečeno da bi zvučni top "dobio masan odgovor iz Brisela", kao i da