Fudbaleri SAD pobedili Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država pobedili su večeras u Sijetlu selekciju Australije 2:0, u drugom kolu Grupe D Svetskog prvenstva. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Strelci za SAD bili su Kameron Burdžis autogol u 11. i Aleks Frimen u 43. minutu. U prvom kolu SAD su pobedile Paragvaj (4:1), dok je Australija savladala Tursku (2:0). U poslednjem kolu grupne faze, SAD će igrati protiv Turske, Australija protiv Paragvaja. Sjedinjene Američke Države su povele u 11. minutu. Balogun je prošao po levoj strani, prosledio loptu u peterac, a Burdžis je nespretno reagovao i zatresao sopstvenu mrežu. Dva minuta kasnije pokušala je