Fudbaleri SAD pobedili Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala

Radio 021 pre 35 minuta  |  Beta
Fudbaleri SAD pobedili Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država pobedili su večeras u Sijetlu selekciju Australije 2:0, u drugom kolu Grupe D Svetskog prvenstva. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Strelci za SAD bili su Kameron Burdžis autogol u 11. i Aleks Frimen u 43. minutu. U prvom kolu SAD su pobedile Paragvaj (4:1), dok je Australija savladala Tursku (2:0). U poslednjem kolu grupne faze, SAD će igrati protiv Turske, Australija protiv Paragvaja. Sjedinjene Američke Države su povele u 11. minutu. Balogun je prošao po levoj strani, prosledio loptu u peterac, a Burdžis je nespretno reagovao i zatresao sopstvenu mrežu. Dva minuta kasnije pokušala je
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Amerikanci preskočili "kengure" za prvo mesto – još jedan domaćin u šesnaestini finala

Amerikanci preskočili "kengure" za prvo mesto – još jedan domaćin u šesnaestini finala

RTS pre 40 minuta
Amerikanci bez greške: SAD srušile Australiju i napravile ogroman korak ka osmini finala!

Amerikanci bez greške: SAD srušile Australiju i napravile ogroman korak ka osmini finala!

Hot sport pre 40 minuta
Fudbaleri SAD savladali Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala

Fudbaleri SAD savladali Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala

RTV pre 35 minuta
Amerikanci sigurni i bez Pulišića: Savladali Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala SP

Amerikanci sigurni i bez Pulišića: Savladali Australiju i obezbedili plasman u šesnaestinu finala SP

Dnevnik pre 30 minuta
Sjedinjene Američke Države pobedile Australiju na SP

Sjedinjene Američke Države pobedile Australiju na SP

Radio sto plus pre 25 minuta
Amerikanci idu dalje, Australija se kasno probudila

Amerikanci idu dalje, Australija se kasno probudila

Sport klub pre 15 minuta
Amerika ide dalje: Igraju bez greške, Australija nije mogla do čuda

Amerika ide dalje: Igraju bez greške, Australija nije mogla do čuda

Nova pre 35 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalSvetsko prvenstvoGoogleGuglTurskaAustralija

Sport, najnovije vesti »

Sigurna pobeda SAD protiv Australije za plasman u narednu fazu takmičenja

Sigurna pobeda SAD protiv Australije za plasman u narednu fazu takmičenja

Danas pre 45 minuta
Pau Kubarsi pred duel sa Saudijskom Arabijom: Moramo da podignemo intenzitet igre

Pau Kubarsi pred duel sa Saudijskom Arabijom: Moramo da podignemo intenzitet igre

Danas pre 1 sat
Fenerbahče šampion Turske, Šarunas Jasikevičijus se izjednačio sa Željkom Obradovićem

Fenerbahče šampion Turske, Šarunas Jasikevičijus se izjednačio sa Željkom Obradovićem

Danas pre 2 sata
Selekcija SAD oslabljena pred duel protiv Australije: Maurisio Poketino ne može da računa na najboljeg igrača

Selekcija SAD oslabljena pred duel protiv Australije: Maurisio Poketino ne može da računa na najboljeg igrača

Danas pre 3 sata
Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Najbolji strelac Evrolige ponovo na tržištu

Danas pre 4 sati