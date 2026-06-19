Navrocki oduzeo Zelenskom najviše poljsko odlikovanje

Radio 021 pre 1 dan  |  Beta
Navrocki oduzeo Zelenskom najviše poljsko odlikovanje

Predsednik Poljske Karol Navrocki saopštio je večeras da je rešio da oduzme ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom najviše poljsko odlikovanje, Orden belog orla. Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Razlog za to je što je jedna jedinica ukrajinske vojske odlukom Zelenskog ponela ime Heroji Ukrajinske ustaničke armije. Ta oružana frakcija organizacije ukrajinskih nacionalista Stepena Bandere, odredi koji su se borili u Drugom svetskom ratu protiv Crvene armije često sarađujući sa Hitlerovim nacistima, odgovorni su za etnička čišćenja i masakr Poljaka, ali i Čeha i Jevreja u oblasti Volinja na zapadu današnje Ukrajine, kada su 1943. pobili prema procenama
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