U Limanskom parku sutra prikupljanje primedbi na projekat "Novi Sad na vodi"

Zborovi građana pozvali su Novosađane i Novosađanke da u subotu, 20. juna, potpišu primedbe na projekat "Novi Sad na vodi". Dodaj 021.rs kao glavni izvor na Google-u

Građani će svoje primedbe moći da potpišu na štandu MZ Liman 3 koji će biti postavljen u Limanskom parku. Akcija potpisivanja trajaće od 14.30 do 16.30 časova. "Vidimo se 20. juna na studentskom protestu u Limanskom parku. Svratite do našeg štanda i potpišite primedbe", navode u pozivu. O ovom projektu trebalo je da se raspravlja 18. juna na javnoj sednici Komisije za planove, međutim sednica je odložena zbog velikog broja pristiglih primedbi. Protiv ovog projekta