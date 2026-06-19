Amerikanci preskočili "kengure" za prvo mesto – još jedan domaćin u šesnaestini finala

Fudbaleri Sjedinjenih Američkih Država postali su druga reprezentacija koja je obezbedila plasman u nokaut fazu Svetskog prvenstva. Ekipa Maurisija Poketina savladala je Australiju 2:0 u meču drugog kola grupe D.

Amerikanci su u Sijetlu odigrali vrlo dobar i staložen meč, u kom su od samog starta imali inicijativu, a brzo i rezultatsku prednost. Iako su bili oslabljeni zbog odsustva prve zvezde Kristijana Pulišića usled povrede lista, to se na terenu nije osetilo. Poveli su Amerikanci već u 11. minutu, ali nakon autogola Kamerona Burdžisa. "Jenkiji" su odlično probili po levom boku, gde je Florin Balogun pokazao svoju brzinu i potom dodavanjem u peterac zapravo pogodio