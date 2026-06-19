Lavrov: Moguć zaokret SAD po pitanju Ukrajine; Ekonomist: Prekid vatre duž linije fronta

Rat u Ukrajini – 1.617. dan. Ruski šef diplomatije Sergej Lavrov izjavio je da Rusija ima osećaj da bi Sjedinjene Američke Države mogle ponovo da promene pristup rešavanju ukrajinske krize. Britanski list Ekonomist takođe piše o potencijalnoj promeni stava američkog predsednika, ali i o mogućem prekidu vatre na ukrajinskom frontu duž linije i u dve faze.

Zelenski: Nakon sastanka sa Trampom očekujem licencu za rakete dugog dometa Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je da će njegov sastanak sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, do koga je došlo na marginama samita G7, imati za posledicu jačanje ukrajinske protivvazdušne odbrane, kao i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju raketa dugog dometa. Zelenski je na konferenciji za novinare u Kijevu, odgovarajući na pitanje šta su konkretni